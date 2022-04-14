«Сразу несколько модных трендов»: Подольская предстала в оранжевом платье с драпировкой и туфлях цвета фуксии

Певица отметилась на интервью, грамотно подобрав для этого события наряд.

Певица Наталья Подольская накануне появилась на съемках телешоу в ярком весеннем образе. Артистка нарядилась в оранжевое силуэтное платье и туфли цвета фуксии.

Стилист Лариса Тимиряева специально для сайта Teleprogramma.pro прокомментировала звездный прикид. В образе Подольской она обратила внимание на цвет, фактуру и трендовость наряда.

«Образ Натальи Подольской заключил в себе сразу несколько модных трендов весенне-летнего сезона 2022: утрированное прилегание, драпировка, контраст — сочетание теплового оранжевого цвета с холодной фуксией. Оранжевый цвет платья гармонично сочетается с природным колоритом внешности Натальи, оттенком кожи, цветом волос, зеленью в цвете глаз», — оценила образ стилист.

Как заметила Тимиряева, наряд Подольская подбирала тщательно. Поскольку он гармонирует с оформлением телестудии.

«Холодная фуксия обуви создает контраст и, видимо данный образ создавался под декоративное сценическое оформление, поскольку фиолетовый цвет на стене «женит» два контрастных оттенка (оранжевый и фуксию), ведь фиолетовый несет в себе холодный синий цвет и теплый красный, что и объединило в единое целое тепло и холод», — пояснила имиджмейкер.

Картинка у Натальи получилась яркой, контрастной и гармоничной. При этом, стилист отметила: создавая любой контраст, всегда нужно позаботиться об объединяющей детали, чтобы образ смотрелся целостно и не распадался на фрагменты.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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