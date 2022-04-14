Назвала бредятиной: известный режиссер отреагировал на жесткий выпад Хаматовой о высоком актерском звании

Николай Бурляев напомнил, что значит статус народного артиста для звезд.

Актриса Чулпан Хаматова, скрывшаяся в Латвии, дала местному телеканалу интервью, в котором дала понять, что не дорожит своими высокими профессиональными званиями. Звезда назвала «бредятиной и советским пережитком» статус народной артистки России.

Слова Хаматовой произвели фурор среди ее российских коллег по цеху. Актер и режиссер Николай Бурляев поразился словам актрисы. Он напомнил, что звания просто так не даются, их нужно заслужить. И те, кто имеет такой статус, гордо носят его всю жизнь.

«Это почет и уважение народа к своим артистам. И всегда актеры высоко ценили и добивались своим трудом этого звания. Те, кто считает, что звание ничего не значит и с ним просто расстаться, вызывают удивление и сожаление», — цитирует режиссера «Пятый канал».

К слову, званием «Народный артист» в разное время были награждены Федор Шаляпин, Надежда Бабкина, Никита Михалков, Алла Пугачева и многие другие легенды нашей страны.

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