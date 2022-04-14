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Декольте потерялось: Клава Кока в корсете без пуш-ап не смогла добиться желаемого вау-эффекта

Певица выбирает откровенные наряды все чаще.

Декольте потерялось: Клава Кока в корсете без пуш-ап не смогла добиться желаемого вау-эффекта
Клава Кока. Фото: соцсети

25-летняя звезда сцены Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, доверяет свой стиль родной сестре. И со временем даже повседневные наряды артистки стали более провокационными.

На этот раз красотка Клава нарядилась в белый кружевной корсет и голубые джинсы. Она пококетничала перед камерой, снимая новый вайн про подарки. Но былого вау-эффекта, который так любит Кока, добиться не смогла – без пуш-ап корсет не подарил ей сногсшибательного декольте.

Клава Кока. Фото: соцсети

Напомним, Клава Кока – одна из звезд поколения Интернета. Ее карьера началась в Сети, а затем плавно перетекла в офлайн. Сегодня артистка занимает лидирующие позиции в сегменте молодых исполнителей.

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