«Я даже в 33 так сама себе не сделаю»: Асмус шокирована поступком восьмилетней дочки от Харламова

Актриса Кристина Асмус воспитывает дочь от юмориста Гарика Харламова. Девочке 8 лет, она учится во втором классе и уже вовсю радует маму с папой своими успехами в учебе и творчестве.

На этот раз подросшая Настя Харламова шокировала маму не на шутку. В приятном смысле. Поразить родительницу ей помогла плойка для накручивания волос – девочка самостоятельно сделала себе прическу, от которой мама пришла в настоящий ступор.

«Офигеть! Дочка попросила у меня плойку и сама сделала себе кудри! По-моему, мне скоро не нужны будут стилисты по волосам, свой подрастает. Блин, я даже в 33 так сама себе не сделаю», — впечатлилась мама.

Асмус 14 апреля празднует свой 34-й день рождения. И, судя по всему, ее стилистом в этот день станет собственная восьмилетняя дочка.

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