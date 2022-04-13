«Сказки на ночь»: Ляйсан Утяшева запечатлела, как шестилетняя дочка читает книгу

Ляйсан Утяшева является известной телеведущей. Раньше она строила карьеру гимнастки и добилась успеха, но в итоге покинула спорт. Ее во всем поддерживает муж Павел Воля. Супруги в этом году отпраздную 10-ю годовщину со дня свадьбы.

У них подрастает двое детей: восьмилетний Роберт и шестилетняя София. Обычно пара часто берет их в путешествия. А вот их лица она показывают не часто.

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Недавно Ляйсан ездила на гастроли. Она выступила со своим танцевальным коллективом в нескольких городах. А вот дома ее ждали наследники. 13 апреля телеведущая поделилась трогательным видео.

Она засняла подросшую дочку, которую читала книгу. При этом Утяшева даже показала ее профиль. Малышка пока не ходит в школу, но уже хорошо читает. Она была увлечена рассказом.

«Сказки на ночь от Софии Воли. 6 лет», — написала звезда.

Поклонники восхитились дочкой Ляйсан. Многие отметили, что у нее красивая внешность. Они смогли увидеть длинные ресницы и светлые локоны. «Ну красивая», «Как она хорошо читает», «Что за сказка?», «Это прекрасно, когда дети читают», «Уникальный ребенок», «Какая она хорошенькая, похоже, в маму», «Как она мило произносит каждый слог», — прокомментировали пост подписчики.

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