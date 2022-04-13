«Это что-то невероятное»: Навка в спортивном костюме и без макияжа распаковала дома подарки

Татьяна Навка уже много лет выступает на льду. Она одна из лучших фигуристок в стране и завоевала олимпийское золото. Теперь спортсменка создает красочные представления на льду, в которых участвует даже ее дочка Надежда.

Девочка пошла по стопам мамы и занимается фигурным катанием. Примечательно, что звезда счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Влюбленные растят наследницу в загородном доме.

13 апреля она отмечает день рождения. Навка показала, какой подарок для нее сделала Надежда и ученики. Они нарисовали плакат с вазой и букетом, где вместо бутонов были отпечатки их ладошек.

А вот вечером уже друзья прислали для фигуристки большой торт в виде скульптуры, изображающей фигуристку в русском народном костюме с кокошником. Татьяна предстала в кадре без макияжа и укладки. Волосы она просто собрала в хвост. Спортивный костюм синего цвета оттенил ее светлый цвет кожи.

«Я считаю — статуя Свободы практически. Боже мой! Это что-то невероятное! Красотень! Русская красавица и прям березка! Маленький там тортик. Произведение искусства! Будем кушать. Оказывается, это фигуристка! Вот конечки! Я поняла — Царевна Лебедь или Царевна-лягушка! А может, такой следующую сказку сделать?» — сказала Навка.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что она выглядит бесподобно даже без косметики, и восхитились ее уютным интерьером дома.

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