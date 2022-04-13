Гимнастка Севастьянова в трикотажном мини-платье и сапогах подчеркнула фигуру

Олимпийская чемпионка после участия в шоу «Звезды в Африке» вернулась в Москву. Она поделилась редким фото.

Каролина Севастьянова давно завершила карьеру в большом спорте. Раньше она была художественной гимнасткой и даже завоевала олимпийское золото на Играх в Лондоне. Теперь спортсменка участвует в фотосессиях и много путешествует.

Она даже приняла участие в шоу «Звезды в Африке». Брюнетка с длинными ногами очаровала Анатолия Цоя и даже Вячеслава Чепурченко. А вот девушек она заставила завидовать ее фигуре.

Теперь Севастьянова находится в Москве, так как съемки проекта давно завершились. В свои 26 лет она может позволить себе дорогостоящие покупки.

На этот раз во время прогулки гимнастка облачилась в трикотажное мини-платье и сапожки. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Каролина предпочла сделать селфи перед походом в салон красоты. Она показала стройные ноги на камеру.

Поклонники в очередной раз восхитились тем, как выглядит спортсменка. Многие осыпали ее комплиментами. Севастьянова не перестает их удивлять своей женственностью.

«Это законно так выглядеть?», «Бесподобная», «Ну вам только такие платья и нужно носить», «Наши спортсменки самые красивые», «Ну просто слов нет», «А ты, вообще, настоящая?», «Каролина, ну какая вы хорошенькая», «Мужчины обречены! В вас все влюбляются», «Без шансов, когда такой наряд», — стали писать подписчики.

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