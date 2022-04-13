«Руки прочь от юмористов»: Евгений Петросян заступился за коллег на фоне бегства знаменитостей из России

Артист юмористического жанра Евгений Петросян записал видеообращение, в котором высказался на горячую тему.

Он признался, что его задевают обобщающие высказывания о коллегах-юмористах.

«Несколько раз в передаче Владимира Рудольфовича Соловьева я видел и слышал рассуждения Виктора Третьякова. Он — патриот нашей страны, к чему я сердечно присоединяюсь. Но при этом несколько раз я уже слышал: «Вот эти юмористы». Так пренебрежительно он говорил.

Можно было бы понять, что все мы юмористы очень нехорошие люди. Я не хотел бы это опротестовывать и говорить, что я очень хороший. Нет! Но справедливости ради, я еще раз подчеркиваю: нельзя говорить обо всех юмористах, что вот они уехали, не переживают за свою страну, вот они, дескать, нехорошие люди, вот они себя показали так нехорошо. Это что происходит у нас? Это безобразие, я вам скажу, так говорить!» — высказался Евгений Петросян.