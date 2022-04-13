«Не хочу стареть»: Марина Тристановна из «Дома-2» покрасовалась в легкомысленном розовом платьице

Телебабушка Марина Тристановна Абрамсон поделилась тем, что ее волнует.

Марина Тристановна Абрамсон стала известной после того, как вслед за своей дочерью Татой пришла на «Дом-2».

Марина Тристановна запомнилась своим склочным характером и любовью выяснять отношения с тогда будущим, а ныне бывшим зятем Валерой Блюменкранцем.

Сейчас Марина Тристановна живет в Китае и занимается торговлей одеждой.

Вероятно, розовое легкомысленное платьице, в котором 52-летняя телебабушка предстала на фото в микроблоге, она купила именно там.

Под снимком в воздушном наряде Марина Тристановна призналась, что отчаянно не хочет стареть.

«Не спрашивайте, сколько мне лет. Не хочу, не хочу стареть. Как остановить этот процесс? Боюсь, не отменить эксцесс. Это вопрос, который меня серьезно волнует, друзья.

Звучу смешно? Ан, нет. Хочу миру предложить не придумывать оружие, а придумать элексир здоровья, красоты, молодости и человечности», — высказалась под фото Марина Тристановна.

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