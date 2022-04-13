«Абсолютно согласна!»: Миро встала на сторону Хаматовой, которая не ценит звание народного артиста

Чулпан Хаматова в Латвии сказала, что в любой момент готова расстаться со своим статусом.

Чулпан Хаматова неожиданно прогремела с интервью на латвийском телевидении, в котором заявила, что ни в грош не ценит свое звание народной артистки. И в любой момент готова с ним расстаться.

По словам актрисы, это некий пережиток прошлого, для нее «ценность профессии — не в званиях».

«Вот и я считаю, что ценность артиста — не в званиях, а в востребованности. И не на государственных телеканалах, а у зрителя. В России шоу-бизнеса нет. Ни шоу нормального нет, ни бизнеса, построенного исключительно на интересе зрителя.

Вот Дженнифер Лопес, например, она хоть в любви и неумная, но артистка прекрасная. Десятилетиями делает шоу, которые принесли ей сотни миллионов долларов. Зрители и слушатели голосуют за Лопес рублем. Точнее, долларом. Нужно ли ей при этом звание народной артистки США? Да на фиг!» — написала в блоге Лена Миро в своем «ЖЖ».

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