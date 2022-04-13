«Моя мечта»: Катя Колисниченко показала роскошный интерьер квартиры в Санкт-Петербурге

Экс-участница «Дома-2» Катя Колисниченко не экономит на ремонте.

Бывшая участница «Дома-2» Катя Колисниченко активно занимается обустройством новой квартиры.

Жилище она покупала с ремонтом, который ей сначала понравился. Но потом Катя Колисниченко решила, что хочет переделать абсолютно все под себя.

Катя обратилась за помощью к дизайнерам, которые сделали ей проект с учетом всех пожеланий.

Сейчас готова визуализация. И Катя Колисниченко поспешила показать подписчикам, как будет выглядеть ее квартира после ремонта и с новой мебелью.

В микроблоге она поделилась снимками будущего интерьера кухни и гардеробной. Все выдержано в белых тонах.

«Утвердили визуализацию кухни и гардероба. Как вам? Я решила все-таки на кухне поставить изумрудные стулья. А белый гардероб — это моя мечта», — поделилась Катя Колисниченко.

Напомним, квартиру в Санкт-Петербурге Катя Колисниченко купила после развода с мужем Алексеем Солодовниковым. Жилье она приобрела в ипотеку.

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