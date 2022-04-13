Елизавета Арзамасова решила сменить фамилию

Просто заимствовать от мужа актриса не хочет.

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух поженились официально в декабре 2020 года. Актриса не стала брать фамилию мужа.

Как рассказал фигурист изданию 7days.ru, причиной такого поведения стало вовсе не желание оставить свое звездное имя, а неготовность участвовать в волоките с бумагами. Однако сейчас артистка все-таки решилась на этот шаг. «Папина дочка» планирует взять двойную фамилию Арзамасова-Авербух.

Ранее стало известно, что у ребенка Авербуха и Арзамасовой тоже интересная история с именем. Малыша зовут Лев, но его несколько дней родители именовали Марком.

Причем это имя они придумали давно, еще в период беременности артистки, фигурист потом подумал-подумал и решил, что оно не подходит их наследнику, а вот Лев — ложится отлично! Лиза согласилась.

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