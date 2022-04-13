Побрила налысо: Настя Паршина из «Дома-2» показала, как ее годовалый сын Адриан выглядит без волос

Сыну бывших участников «Дома-2» Насти Паршиной и Никиты Уманского Адриану в марте исполнился год.

Анастасия Паршина решила поддержать традицию, от которой сегодня отошло большинство молодых мамочек, — брить налысо малышей, когда им исполнится год.

Настя Паршина Адриана лишила волос. Сейчас малыш абсолютно лысый.

Видео с участием сына Настя Паршина поделилась в микроблоге. В кадре Адриан, облаченный в костюм горчичного оттенка, добрался до ее косметички и пытается вытащить оттуда карандаши.

Настя по-доброму ругает сына, в ее голосе нотки тепла и нежности.

Напомним, Никита Уманский и Настя Паршина не живут вместе. Пара рассталась вскоре после рождения Адриана. Настя с сыном уехала в Ставрополь, где живет ее мама, а Никита остался в Москве. Периодически он навещает ребенка.

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