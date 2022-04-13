«Настоящая леди!»: поклонники были поражены, увидев похорошевшею звезду «Сватов» Артемьеву

Многие заметили, что она стала выглядеть моложе лет на 20.

Актриса Людмила Артемьева – не самый активный пользователь социальных сетей, поэтому, как течет ее жизнь пользователи Интернета знают мало. Но многие хорошо помнят ее по сериалу «Сваты».

Когда звезда кинолеты выставила в свой микроблог свежее фото, люди поразились. Людмила Артемьева словно помолодела лет на 20! Кроме того, она предстала в элегантном образе: в белой блузе с жабо, аккуратно собранными в валик волосами и в очках.

«Настоящая леди!», «Как же вам идет этот образ!», «Вы отлично выглядите, на несколько десятков лет моложе», — похвалили свою любимицу фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.