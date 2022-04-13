Иосиф Пригожин сообщил, когда собирается улететь из России

Мама Иосифа Пригожина уже много лет живет в Израиле. К сожалению, в последние годы у нее возникли проблемы со здоровьем. По словам продюсера, женщина на 70% процентов потеряла зрение и в принципе чувствует себя постольку-поскольку.

Пригожин рассказал нашим журналистам, что звонит ей каждый день. Лично навещать тоже пытается, но не всегда получается.

«У нас до мая очень плотный график. Надеюсь, вырвусь в Израиль на еврейскую Пасху, вот планируем», — сообщил Пригожин Teleprogramma.pro.

Напомним, в 2022 году праздничные дни выпадают на период с вечера 14 апреля (четверг) до ночи 23 апреля (суббота).

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