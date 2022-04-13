«23!»: Валя Карнавал призналась публично в любви Саше Стоуну, устроив сюрприз на его день рождения

О том, что Валя Карнавал и Саша Стоун вовсе не просто друзья, говорили зрители практически с самого начала шоу «Звезды в Африке» на ТНТ. Искры между блогерами просто сверкали, особенно протестовала против приписываемых романтических чувств тиктокерша, настаивая, что они просто поддерживают друг друга.

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Однако вскоре ребята рассекретили свое истинное отношение друг к другу. Теперь участники проекта не скрываются, появляются на публике вместе, публикуют в социальных сетях совместные кадры.

Валя Карнавал устроила для Саши Стоуна сюрприз в день рождения. «Мне 23 годика! А не 57, как писали везде», — заявил ее возлюбленный, радостно принимая из ее рук воздушные шары в виде цифр.

Вернувшегося домой Стоуна также ждал фейерверк и праздничный торт. Блогер был очень растроган и заявил, что у него самая лучшая и красивая в мире девушка. А Карнавал написала в своем телеграме: «Аi love yu».

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