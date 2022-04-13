«Устал от этих болей»: Билан расплакался в больничной палате

Артист был очень встревожен, но обещал, что все будет хорошо.

Дима Билан выставил в социальных сетях тревожные кадры из больничной палаты с сумбурным текстом от первого лица. В конце своего послания артист расплакался. Что с ним происходит на самом деле, мало кому известно, поскольку о своей проблеме певец не распространяется.

«Что-то нервничаю. Отправляюсь в небольшое путешествие в тонкие миры. Если что там узнаю — прихвачу, расскажу. Здоровья вам всем, друзья!» — сказал он на одном видео в социальных сетях.

Потом чуть позже появилось второе, где Билан уже не мог сдержать эмоций.

«Устал что-то я от этих болей. Три недели подряд. Нормально все… Все будет хорошо», — сказал в слезах 40-летний музыкант.

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