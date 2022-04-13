Умер миллионер из фильма «Игрушка», актер Мишель Буке

Французский артист дожил до 96 лет.

13 апреля в Париже умер французский комик Мишель Буке. Артист, дважды удостоенный премии «Сезар» за лучшую мужскую роль и дважды получивший театральную премию Мольера, скончался в возрасте 96 лет.

Печальную новость сообщило местное издание RTL со ссылкой на пресс-секретаря актера.

Во Франции Буке был настоящей легендой театра и кино, за свою карьеру он сыграл более чем в 60 фильмах. Российскому зрителю он больше запомнился ролью одиозного миллионера в комедии «Игрушка» 1976 года с Пьером Ришаром.

Добавим, что комик играл вплоть до 90 лет и умер в больнице.

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