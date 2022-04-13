«На счету каждая минута! Мы можем не уехать!»: Муцениеце с разбитым лицом вышла на связь из Дагеста

Агата Муцениеце сейчас занята в съемках нового фильма, которые проходят в горах Дагестана. Звезда с радостью взялась за этот проект, поскольку он позволяет совместить приятное с полезным — заработок и наслаждение красивыми видами.

Первое время актриса публиковала в социальных сетях счастливые кадры с живописной картинкой за спиной.

Но 13 апреля рассказала, что погода неожиданно сменилась и резко похолодало, потом пошел снег. Эту новость Муцениеце еще сообщала на позитивной ноте, поздравляя своих фолловеров с Новым годом.

Через несколько минут Агата опять вышла на связь с уже очень тревожным видом и сообщением.

«Друзья, у нас на счету каждая минута, все бегают как сумасшедшие! Потому что знаете, что? Мы можем отсюда не уехать!» — произнесла она и закончила связь.

При этом лицо звезды было разбитым. Впрочем, поскольку актриса снималась в фильме, не исключено, что это грим.

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