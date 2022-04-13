Еще один люксовый бренд отказался продавать свои вещи россиянам

И это не Chanel.

Ненависть жителей Запада к нашей стране с каждым днем нарастает. Недавно представители компании Chanel отказались продавать свою продукцию россиянам. Людям давали подписать документ, в котором они обязуются не носить купленную вещь на территории Российской Федерации.

Вслед за Chanel по следам расизма пошла компания Celine. Блогерша Полина Батычек рассказала, что отправилась на шопинг в торговый центр Dubai Mall в ОАЭ, однако работники бутика Celine отказали ей в покупке одежды из-за ее национальности.

«Мне только что не продали одежду в Celine, потому что я русская», — высказалась девушка в соцсетях.

При этом представители Celine пока ситуацию не комментируют.

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