Меган Маркл и принц Гарри не приезжают в Великобританию из-за дочери Лилибет Дианы

Герцоги Сассекские до сих пор не определились с местом для крестин маленькой наследницы.

Дочь принца Гарри и Меган Маркл Лилибет Диана появилась на свет в июне прошлого года.

За это время в Великобританию из США, где сейчас живет его семейство, приезжал только принц Гарри.

Меган Маркл с родственниками мужа не общалась уже давно.

По информации инсайдеров, Меган Маркл отказывается приезжать в Великобританию еще и из-за споров по поводу крестин Лилибет Дианы.

«Основным камнем преткновения, как мне сказал надежный источник, стали споры с королевской семьей по поводу крещения. Проблема была бы решена, если бы дочь Лилибет Диану покрестили в Великобритании», — цитирует издание Express.uk королевского эксперта Нила Шона.

Напомним, ранее принц Гарри и Меган Маркл признавались, что мечтают о третьем ребенке и даже придумали ему имя. Пока у пары двое детей — сын и дочка.

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