«Прекрасно провели вечер»: Евгения Феофилактова из «Дома-2» заинтриговала снимком в компании импозантного мужчины

Экс-участница реалити-шоу Евгения Феофилактова и ее спутник вместе посетили ресторан.

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова еще в ноябре прошлого года получила предложение руки и сердца от своего избранника. А в декабре состоялась помолвка пары.

О дате свадьбы Евгения Феофилактова пока не сообщала. Но зато, кажется, решилась представить своего возлюбленного подписчикам.

Она поделилась фото в микроблоге, на котором предстала в обществе импозантного мужчины. Вместе с ним Евгения Феофилактова вышла в свет, посетив один из московских ресторанов.

«Прекрасно провели вечер вместе. Высочайший профессионализм по всем параметрам: сюжет, музыка, голоса, пластика, свет, костюмы, декорации. Ну и, конечно, нестандартная подача блюд, вкус… сплошной восторг! Очень зрелищно и впечатляющее!» — поделилась в микроблоге Евгения Феофилактова.

Она отметила на фото аккаунт мужчины, правда, на указав, кем же он ей приходится. Микроблог кавалера Евгении Феофилактовой закрыт, но видно, что она есть среди его подписчиц.

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