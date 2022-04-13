Постройневшая Нетребко в блузке цвета мандарина и зауженных брюках повеселилась на лодке

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она объездила большое количество стран с гастролями. У нее есть квартира в Нью-Йорке и Вене, где она проводит большую часть времени.

Артистка лишь недавно сделала вынужденную паузу в карьере. Из-за ситуации на Украине ей больше не дают выступать в одном из известных театров, заменив другой певицей. Звезда заверила, что вернется на сцену, но после отпуска.

А пока Нетребко путешествует с семьей. Она посетила Дубай и Азербайджан. Теперь артистка делится кадрами из Египта. Она мечтала там побывать, поэтому провела вечер в Каире и даже увидела знаменитые пирамиды.

Примечательно, что оперная дива носит легкие наряды из-за жары. Но накануне она насладилась прохладным вечером, каталась на лодке по Нилу с сыном Тьяго и сестрой Натальей.

На этот раз Анна предстала в зауженных брюках «а-ля гжель» и блузке цвета мандарина. Она подчеркнула постройневшую фигуру. Однако в какой-то момент лодка не могла плыть, поэтому артистке осталось одно — устроить танцы и повеселиться.

«Прохлада приходит вечером…Нил и Фелука — старинная парусная ( увы, застрявшая на полпути от полного безветрия). Нас спасли с музыкой», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Примечательно, что она постройнела. «Ну просто богиня», «Какие все классные», «Вы прекрасны! Вам очень идет этот наряд!», «Луна и парус-красота», «Какая вы чудесная, постройневшая и посвежевшая», — прокомментировали пост подписчики.

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