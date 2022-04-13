«Выглядит идеально»: Жасмин сразила публику, выйдя в свет в алом платье по фигуре и елочном пальто

Певица Жасмин предстала в театре «Геликон-опера» в чарующем ретрообразе в сочных тонах. Взгляды публики как магнитом притягивались к яркому образу певицы.

Стайл Жасмин специально для Teleprogramma.pro прокомментировала стилист Диана Плиско.

«Аутфит Жасмин выглядит идеально с точки зрения стилистики. Платье, прическа, украшения — все выполнено в эстетике 40-х годов. Красный цвет очень идет Жасмин.

Однако платье немного утяжеляет верх Жасмин за счет объемных рукавов со складками и воротника-стойки в сочетании с вырезом на груди. Если бы убрать этот воротник-стойку и просто оставить глубокий вырез, то платье смотрелось бы намного лучше. И еще бы лучше показывало прекрасную фигуру певицы», — сказала Диана Плиско.

Справка Teleprogramma.pro

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и стиле на YouTube-канале. Является персональным стилистом и fashion-стилистом. Диана работает в индустрии моды уже больше десяти лет.

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