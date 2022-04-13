«С этим парнем особая любовь»: Саша Черно из «Дома-2» прильнула с нежным поцелуем к маленькому сыну Стефану

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно росла с бабушкой. Мама не принимала участия в воспитании дочери, за что Саша Черно не может простить ее до сих пор.

Женщины уже нет в живых, а Саша Черно, публично признаваясь в любви к сыну, вспоминает о том, что в детстве была лишена нужных и важных эмоций.

В микроблоге Саша Черно поделилась снимком с сыном Стефаном. В кадре она нежно целует малыша. Саша призналась, что ей трудно понять бросившую ее маму.

«У нас с этим парнем особая любовь. Я не представляю и никогда не пойму, как можно не любить своих детей, оставлять их на произвол судьбы, обижать, причинять боль.

Я когда читаю такие новости, мне всегда дурно и плохо. Ведь наши дети — это просто наше все. Это наше будущее. И сейчас я нахожусь в самом сладком моменте, моменте детства моего ребенка. Ведь когда у нас появляются дети, мы вновь возвращаемся в детство», — написала Саша Черно.

Напомним, сын Саши Черно и Иосифа Оганесяна появился на свет летом 2020 года во время участия пары в проекте «Дом-2».

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