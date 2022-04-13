«Тянули шпагат»: Подольская в лосинах небесного цвета и топе подразнила точеными формами

Наталья Подольская является выпускницей «Фабрики звезд». Она не скрывает, что сцена стала для нее вторым домом. Певица выпустила множество песен. Она порой выступает вместе с мужем Владимиром Пресняковым.

У пары подрастают дети: шестилетний Артемий и годовалый Иван. Артистка после родов быстро вернулась на сцену. А вот над фигурой она не перестает работать.

Подольская в последнее время не только успевает уделять время домашним делам, но и ходить на тренировки. На этот раз она поделилась кадром из фитнес-зала. Певица позировала в топе и лосинах небесного цвета.

Она отказалась от макияжа. Наряд подчеркнул ее постройневшие формы и позволил оголить плоский живот. Наталья покрасовалась на камеру. Она рассказала, о чем мечтает.

«Сегодня тянули шпагат… это было очень смешно. Вообще сесть хоть на какой-нибудь шпагат — моя давнишняя мечта. Может быть, сейчас? Кто садится?» — написала звезда.

Поклонники остались под впечатлением от того, как выглядит артистка. Многие отметили, что она может дать фору более молодым коллегам. «Ты просто красотка!», «Кому-то растяжка, а кому-то формы», «Просто красавица», «Плоский живот и тонкая талия», «Ножки такие идеальные», «Без макияжа еще симпатичнее», «Просто роскошный костюм», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!