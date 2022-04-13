«Царская пасха»: Антонова поделилась рецептом из семейного архива

Актриса проверила этот способ на себе.

Актриса Наталия Антонова поделилась со своими подписчиками в «Телеграме» рецептом традиционной творожной пасхи, которую делает с курагой. «Царская пасха» — назвала блюдо звезда.

Ингредиенты: творог 9% – 550 г, сливочное масло – 80 г, сливки 33% – 100 мл, сгущенка – 100 мл, сахарная пудра – 60 г, курага – 300 г, ванилин – по вкусу. Подготовить форму и марлю.

Курагу замочить в кипятке на 15 минут. Творог хорошо перетереть через сито, добавить сгущенку, ванилин. Измельчить блендером. Положить масло комнатной температуры, 50 г сливок, взбить блендером.

Курагу отжать, положить в чашу блендера, влить 50 г сливок, взбить блендером.

Творожную массу поделить на две части, одну соединить с курагой.

В форму для пасхи положить марлю в два слоя. Положить 2-3 столовые ложки творожной массы с курагой, разровнять, затем белую творожную массу и так далее. Аккуратно закрыть пасху оставшимися краями марли.

Сверху на форму положить картон или блюдце и груз.

Поставить в холодильник на ночь. Утром открыть, перевернуть на тарелку, достать из формы.

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