«Группа не закрывается»: представитель Меладзе опроверг сообщения о роспуске «ВИА Гры»

Представитель продюсера Константина Меладзе опроверг сообщения некоторых СМИ, что группа «ВИА Гра» прекратила свое существование после 22 лет работы.
По словам концертного директора, не нужно путать юридическое лицо и бренд. В коллективе уже год как идет реорганизация всех юридических лиц, сообщает super.ru.
«Сама группа не закрывается».
Напомним, что группа «ВИА Гра» была основана в 2000 году в столице Украины — Киеве — продюсером Константином Меладзе. Это одна из самых популярных команд двух последних десятилетий на российской эстраде. Правда, следует признать, что новый состав «ВИА Гры» уже не так известен.
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