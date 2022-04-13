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«Группа не закрывается»: представитель Меладзе опроверг сообщения о роспуске «ВИА Гры»

В популярном коллективе уже год идет реорганизация всех юридических лиц.

«Группа не закрывается»: представитель Меладзе опроверг сообщения о роспуске «ВИА Гры»
Группа «ВИА Гра». Фото: Global Look Press

Представитель продюсера Константина Меладзе опроверг сообщения некоторых СМИ, что группа «ВИА Гра» прекратила свое существование после 22 лет работы.

Константин Меладзе
Константин Меладзе. Фото: Global Look Press

По словам концертного директора, не нужно путать юридическое лицо и бренд. В коллективе уже год как идет реорганизация всех юридических лиц, сообщает super.ru.

«Сама группа не закрывается».

Представитель Константина Меладзе

Напомним, что группа «ВИА Гра» была основана в 2000 году в столице Украины — Киеве — продюсером Константином Меладзе. Это одна из самых популярных команд двух последних десятилетий на российской эстраде. Правда, следует признать, что новый состав «ВИА Гры» уже не так известен.

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