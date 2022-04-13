Тимати обомлеет: звезда «Холостяка» Сафарова показала постройневшие формы

Катя Сафарова не побоялась блеснуть фигурой. Она опубликовала фото до и после похудения.

Тимати уже давно стал завидным женихом. У него уже растет дочка Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Но в ЗАГС рэпер ни с кем идти не захотел.

Он даже искал себе спутницу на шоу «Холостяк», где ему приглянулась Катя Сафарова, но и с ней у него отношения не сложились. Однако она продолжает работать над собой и накануне похвасталась, что похудела.

Победительница восьмого сезона шоу «Холостяк» опубликовала фото до и после похудения. Для наглядности она предпочла позировать в спортивном топе и лосинах.

При этом Катя была без макияжа, а волосы собрала в пучок. На первом кадре она предстала с более пышными бедрами и бюстом. А вот теперь Сафарова может показать тонкую талию и изящные формы. Она даже прокачала пресс.

«Когда все равномерно, пропорционально и не перекачано, то выглядит очень красиво», — заявила модель.

Поклонники решили, что Сафарова решила постройнеть ради Тимати. Многие отмечают, что они были гармоничной парой. «Ну и кошка!», «Красотка», «Тимати оценит», «Очень красивая», «Фигурка прям идеал», «Отличное преображение», «Ох, видно, что прям выжали все что могли», «Плоский живот и раньше был», «Бедра стали нормального объема, респект», «А может, раньше было лучше?» — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!