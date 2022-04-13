Появился перед зрителями вместе с Алисой Фрейндлих: Олег Басилашвили в 87 лет вернулся на сцену

Актер долго боролся с коронавирусом, но в итоге смог полностью восстановиться.

Народный артист СССР Олег Басилашвили, которому в прошлом году исполнилось 87 лет, вышел на сцену БДТ имени Товстоногова вместе со своей коллегой актрисой Алисой Фрейндлих. Они, надо отметить, являются ровесниками.

В соцсетях пользователи отметили, что 87-летнему актеру непросто дается игра в постановках, однако он старается как может.

Добавим, что и Олег Басилашвили, и Алиса Фрейндлих перенесли коронавирус. При этом актриса достаточно быстро оправилась от болезни. А вот Басилашвили переболел два раза. Сам он также уверял, что никаких осложнений у него не было, сообщает 5-tv.ru.

Напомним, что Олег Басилашвили — лауреат Государственной премии РСФСР. Он один из самых известных актеров последних десятилетий.

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