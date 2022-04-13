«Будьте несчастны в другом месте»: Хейли Бибер снова попросила публику отстать от нее

В соцсетях пошли слухи, что в браке модели и ее мужа-певца не все гладко.

12 апреля известную модель и жену одного популярного певца Хейли Бибер снова спровоцировали на резкие высказывания в социальных сетях.

Началось с того, что одна из пользовательниц TikTok позволила себе сделать несколько предсказаний о знаменитостях и упомянула звездную пару — якобы в апреле поклонники Джастина и Хейли Бибер узнают, что в их браке далеко не все так прекрасно, как выставляется напоказ.

25-летняя модель отреагировала на это видео коротким комментарием, а через какое-то время выложила свой собственный ролик, в котором обратилась к любителям пообсуждать ее личную жизнь.

«Оставьте меня в покое сейчас, — сказала Хейли на видео. — Я думаю о своих заботах. Я ничего не делаю, ничего не говорю. Оставьте меня, пожалуйста. Я умоляю вас. Серьезно. Это моя единственная просьба. Будьте несчастны где-нибудь в другом месте, пожалуйста».

Напомним, всего несколько дней назад модель попросила оставить ее в покое в отношении слухов о ее беременности. Теперь же, судя по всему, девушку нервируют любые высказывания в ее адрес.

Добавим, что среди поклонников Джастина Бибера до сих пор немало фанатов, считающих, что он выбрал не ту красотку для создания семьи.

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