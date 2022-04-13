«Я познакомился в роддоме с Марком»: муж Арзамасовой раскрыл семейную тайну

В августе прошлого года фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова стали родителями прекрасного мальчика по имени Левушка. Но, как оказалось, какое-то время мальчик носил имя Марк. Ни спортсмен, ни его жена ни разу не рассказывали об этом публике.

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Илья Авербух поведал 7days.ru, что в период беременности его жены они очень долго и старательно подбирали имя для будущего наследника. В итоге пришли к выводу, что лучше Марка вариантов нет.

«О, это интересная история: я познакомился в роддоме с Марком, а забрал Левушку», — выдал спортсмен.

Когда его жена родила, Илья Авербух приехал в роддом поцеловал Лизу и Марка и отправился в командировку за престижной премией. Но возвращаясь домой, его неожиданно пронзила мысль, что сын не может быть Марком, имя не подходит. В итоге в голове появилось имя Лев, да и знак зодиака соответствует.

С этой идеей фигурист приехал к Лизе Арзамасовой, и она с легкостью согласилась с мужем.

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