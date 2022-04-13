Две квартиры в Москве, апартаменты в Питере, дом в Подмосковье: какая недвижимость есть у Собчак

Светская львица, надо признать, очень богатый человек.

Телеведущая Ксения Собчак оказалась очень богатым человеком. Только в 2020 году она заработала согласно декларации о доходах 212 миллионов рублей.

В декларации за тот же год указано, что у нее две квартиры в Москве площадью 74 и 353 квадратных метров. Кроме того, у нее 1/3 квартиры в Санкт-Петербурге. Это, судя по всему, родительская квартира в бывшем доходном доме на набережной реки Мойки, где семья жила, когда Анатолий Собчак был мэром Санкт-Петербурга.

Также Ксении Собчак принадлежит жилой дом в Подмосковье площадью 482 квадратных метра. Кроме того, Ксении Собчак принадлежит три земельных участка общей площадью более трех тысяч квадратных метров.

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Любопытно, что квартира в ЖК «Бродский», которую, по слухам, недавно Ксения Собчак продала почти за миллиард рублей, в декларациях никогда не фигурировала. Дом был сдан лишь в конце прошлого года.

В собственности у Ксении Собчак есть элитная машина «Бентли». Такой автомобиль сегодня стоит в районе шестидесяти миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Ксения Собчак находится сейчас в Израиле. По слухам, она получила паспорт этой страны.

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