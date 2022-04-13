По саду-огороду — и в белых ботинках? Пугачева в чересчур длинных штанах «мела» брусчатку в саду

Примадонну в «пижонском» костюмчике на прогулке по приусадебному участку подловила Кристина Орбакайте.

Алла Пугачева не раз экспериментировала с имиджем. Так, на прогулке по приусадебному участку Кристина Орбакайте «подловила» певицу в ультрамодном костюме оттенка гоголя-моголя, или омлета. Этот цвет стал одним из самых трендовых в палитре весна/лето 2022. Примадонна облачилась в жакет с «мужского» плеча и чересчур длинные брюки, походившие по фасону на клеши.

Ну а изюминкой образа певицы стали белоснежные ботинки и кокетливая шляпка. Жена шоумена Максима Галкина дефилировала по саду-огороду совершенно не боясь испачкать в траве свои ботики. Потом певица вышла на брусчатку, «метя» асфальт длинными штанинами.

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«А что это у нас за француженка! О, леди! В новом стиле», — уточнила Орбакайте. «Скорее уж англичанка», — поправила дочку Алла.

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