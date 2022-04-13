Пухлые щечки, светлый пушок волос: Джанабаева «случайно» показала личико годовалой Агаты на вечеринке с Меладзе

12 апреля в День космонавтики дочка Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе отпраздновала важное событие — ей исполнился годик. По этому случаю экс-солистка группы «ВИА Гра» поделилась с поклонниками свежими снимками с маленькой именинницей. Певица держала на руках малютку-дочку, «случайно» засветив ее личико на фото. Ну а Валерий Меладзе позировал с воздушными шариками. При этом у обоих родителей под глазами пролегли глубокие тени — это, конечно же, грим.

Так Альбина с мужем хотели показать, что весь год не высыпались, нянчась с капризной малышкой, которая всю семью держит в крепком кулачке. Поклонники смогли рассмотреть личико Агаты. Малышка очень похожа на свою маму, у нее такие же светлые волосики. Ну а пухлыми щечками малютка просто очаровала и влюбила в себя фанатов. Для дочки Альбина устроила домашнюю вечеринку.

«Нашей девочке исполнился год, это был год бессонных ночей, волнений и безграничного счастья. Любим», — отметила певица.

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