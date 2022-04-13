Советовала Хромченко: Нетребко появилась в пустыне, облаченная в платье самых модных тонов сезона

Анна Нетребко отдыхает со своей семьей в Египте.

Оперная певица Анна Нетребко в настоящий момент взяла паузу в творчестве и отправилась отдыхать с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго в Египет.

Всегда большая модница не стала изменять себе даже в пустыне. На экскурсию артистка пришла в платье макси из легкой струящейся ткани в самых модных тонах сезона. В принте наряда звезды можно было увидеть оттенки барвинкового, фиолетового, сиреневого, фиалкового.

«В 2022 году все оттенки сиреневого и фиолетового будут крайне популярны в связи с тем, что мировой координатор Институт цвета Pantone объявил барвинковый или Very Peri цветом 2022 года», — говорила ранее Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.

Ведущая рекомендовала зрительницам присмотреться к этим оттенкам, считая их многогранными и интересными.

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