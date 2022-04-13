Принц Уильям и Кейт Миддлтон запретили своим детям то, что любят все подростки

Принц Уильям и Кейт Миддлтон заявили, что их дети совсем не сидят в социальных сетях, так как они им запрещают это делать. Герцог и герцогиня Кембриджские хотят, чтобы их наследники росли обходительными и не зазнавались.

«Уильям и Кейт объяснили детям их привилегированное положение, но при этом они учат их вести себя проще со сверстниками», — рассказал близкий к королевской семье источник изданию Daily Express.

В королевской семье подчеркивают, что принц Джордж и принцесса Шарлотта учатся в обычной школе. Однако ездят они в учебное заведение с личной охраной, а не на метро. Но этот факт Кейт и Уильям оставили без внимания.

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