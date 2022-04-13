«Там живут люди разных национальностей»: Игорь Бутман рассказал о своей тесной связи с Одессой

По словам саксофониста, этот город с огромными традициями.

Саксофонист Игорь Бутман в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским заявил, что бывал в Одессе еще во времена СССР. Этот город ему очень близок.

«Одесса — это русский город по духу. Портовый город. Там живут люди разных национальностей. Евреи, молдаване, украинцы, русские, армяне, грузины. Даже Утесов говорил, что джаз родился в Одессе, сравнивая его с портовым Новым Орлеаном. Различные заведения, музыка и культура там сошлись». Игорь Бутман

Как отметил Игорь Бутман, Одесса — город с огромными традициями. «Но он, конечно, многонационален по своему составу», — заявил Бутман.

Напомним, что Игорь Бутман — народный артист России. В этом году ему исполнится 61 год.

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