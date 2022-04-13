Стройная брюнетка в объятиях мужа: 67-летний Крутой закружил красавицу-жену в медленном танце

67-летний Игорь Крутой души не чает в своей красавице-жене Ольге. Супруги уже много лет счастливы в браке, но глядя на них, создается впечатление, что эта пара молодоженов. В личном микроблоге именитый композитор поделился кадрами, на которых он покрасовался с возлюбленной. Стройная брюнетка буквально таяла в объятиях музыканта. Игорь Яковлевич уверенно вел жену в медленном танце. Пара полностью растворилась в романтичном этюде.

Ольга Крутая, будучи жгучей брюнеткой, может похвастаться яркой миловидной внешностью и стройной фигурой. А ведь у возлюбленной композитора уже есть внучка. Но назвать возлюбленную Игоря Яковлевича бабушкой ни у кого язык просто не повернется. Ольга танцевала на шпильках, элегантно кружась в объятиях музыканта. Жена Крутого примерила молочный свитер и шелковую юбку миди, струящуюся по ногам. Для супругов выложили дорожку из мерцающих свечей. Так, романтику обстановки поддержала и медленная фоновая композиция, под которую танцевала пара.

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