Молодая жена Константина Ивлева призналась в панических атаках

Девушка пережила сложный период в своей жизни.

Новоявленная жена кулинара Константина Ивлева Валерия Куденкова родила дочь 10 апреля. Назвали малышку Никой. Пока девушка находится в роддоме, ждет выписку и общается с поклонниками.

Одна из подписчиц спросила: страшно ли ей было во время родов. Валерия ответила, что очень.

«Я даже панические атаки поймала. Со мной это так давно не случалось, что я даже предупредить забыла», — отметила Куденкова.

Валерии было проведено кесарево. С ребенком все хорошо. Скоро он окажется дома.

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