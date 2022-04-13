Насладила видами: Рудова с мокрыми волосами в бикини запуталась в рукавах лазоревого худи

Наталья Рудова в свои 38 лет имеет формы 18-летней девочки. Хрупкая и грациозная она неизменно вызывает восхищение у своих поклонников.

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Ее свежее фото в «Телеграм» произвело очередной фурор среди фолловеров. Актриса поделилась пляжными кадрами, на которых ее запечатлели с мокрыми волосами. Знаменитость в бикини натягивала на себя худи лазоревого цвета и запуталась в рукавах.

«Какая стройная и естественная», «Наташа, примите мои восхищения!», «Всегда очаровательна и женственна», «Господи, ведь ни жиринки!» — восхитились люди.

Отметим, что звезда ни разу не была замужем, детей у нее нет. Свою личную жизнь Наталья старательно хранит в секрете.

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