«Нурлан на разогреве, я потом»: Соболев посмеялся над американскими гастролями Сабурова

Выступления комика в США проходят с приключениями.

Шоумен Илья Соболев, который дает концерты по России, в «Телеграм» посмеялся над американскими гастролями своего коллеги Нурлана Сабурова.

Соболев опубликовал ролик, на кадрах которого видно много людей перед его выступлением. «Ну как вас «Карнеги-Холл»? Нью-Йорк», — заявил Илья Соболев.

«В Нью-Йорке сегодня. Сейчас Нурлан на разогреве, и я потом». Илья Соболев

Напомним, что зрители уже несколько раз пытались сорвать концерты Нурлана Сабурова в США. Во время выступлений он просят его высказаться о ситуации, происходящей в мире.

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