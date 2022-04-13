«Я созваниваюсь с людьми из Киева»: Игорь Бутман собирается позвать украинских коллег в Россию

Саксофонист Игорь Бутман заявил в шоу «Антонимы», что не боится остаться без работы в Европе. Он уверен, что гастроли рано или поздно продолжатся. Люди будут веселиться и слушать музыку.
По словам Игоря Бутмана, он обязательно еще посотрудничает с американскими и украинскими коллегами. В будущем у них будут общие проекты.
«Я созваниваюсь с людьми из Киева. Мы сможем пригласить наших украинских ребят, которые играли. Мы сделаем предложение, от которого они не смогут отказаться. Знаю, что в любом случае разум, душа, сердце все-таки восторжествуют».
Напомним, что Игорь Бутман – народный артист России. В этом году ему исполнится 61 год.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.