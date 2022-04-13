А про Дени-то знают? Пресняков — о том, почему от двойняшек Гарри и Лизы скрывают, кто он им

В студии одного из передач на телеканале «Россия 1» старший внук Примадонны уточнил, что малышам, наверное, было бы странно узнать, все как есть.

Никита Пресняков крайне редко дает интервью, однако, он согласился прийти к Борису Корчевникову на программу «Судьба человека». Появившись в студии передачи на канале «Россия 1», музыкант явно не ожидал, что его спросят о родстве с двойняшками Гарри и Лизой.

«Дети Аллы Борисовны. Они, получается, тебе — тетя Лиза и дядя Гарри», — заметил Корчевников, обращаясь к внуку певицы.

«Тише! Они услышат. Главное, чтобы они не услышали. От них пока это скрывают, потому что это, видимо, странно. Я не знаю. Но они офигенские. Я обожаю их. Они иногда меня Дени называют. Путают с моим братом. Говорят: «Дени, ой, как же тебя. Никита!» Они прямо вообще офигенные», — отметил внук Примадонны.

Так, старший сын Кристины Орбакайте дал понять, что двойняшки Гарри и Лиза, которым всего по восемь лет едва ли поняли бы, почему у них есть такой взрослый 30-летний племянник. К тому же, Никиту Преснякова дети Аллы Пугачевой видят не так часто, как его младшего брата Дени. Интересно, кем двойняшки считают среднего сына Орбакайте. На эту тему старший брат Дени распространяться не стал. Сказав лишь о том, что Гарри и Лиза пока еще не знают, что он сам им вовсе не дядя (как можно подумать), а наоборот, племянник.

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