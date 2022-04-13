«Уехала Россия из России»: Шукшина поделилась строчками стиха сантехника о сбежавших звездах

Актриса Мария Шукшина в «Телеграм» опубликовала строчки из стихотворения волгоградского сантехника Романа Шепеля. По ее словам, он своим творением обрел признание тысяч россиян.

Стихотворение начинается со строк: «Пришла беда откуда не просили — уехала Россия из России. Теперь она — что твой бродячий кот. В Израиле и Турции живет».

В стихотворении перечислены многие российские звезды шоу-бизнеса, которые уехали из страны в последний месяц.

«Россия, из России уходя, взяла лишь Пугачеву и Дудя. Земфиру, Галкина и Нюшу, и Собчак, и Урганта, и всех его собак. Андрей Вадимович, я верю — вам видней, что есть Россия и кому быть ей. Вы там отговорите деликатно. Россию, что запросится обратно». Строчки из стихотворения

Напомним, что за последний месяц Россию покинули некоторые звезды шоу-бизнеса. В их числе телеведущий Максим Галкин, певица Алла Пугачева, светская львица Ксения Собчак, певец Андрей Макаревич и другие.

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