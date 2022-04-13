«Чернобровая! Да и Хюррем была из Крыма»: дочь Роксоланы Пелин Карахан щегольнула султанским макияжем

Пелин Карахан поделилась с подписчиками личного микроблога импровизацией с новым макияжем, став больше походить на султаншу. В турецком сериале «Великолепный век» актриса сыграла единственную дочь хасеки Хюррем султан и султана Сулеймана — Михримах султан.

Сделав яркий макияж с акцентом на губы — визажисты использовали глянцевую помаду — и подчеркнув и без того большие глаза тушью для ресниц, подводкой и тенями в арабском стиле, Пелин словно перевоплотилась в экранную дочь Роксоланы. Яркой деталью всего образа стали брови.

Многие поклонники припомнили, как Сюмбюль-ага называл фаворитку султана Сулеймана «сумасшедшей Александрой из Крыма». Так что чернобровая Пелин Карахан вполне могла бы затмить красотой и Хюррем султан.

Историки до сих пор не сошлись во мнении, как на самом деле звали хасеки султана Сулеймана — она упоминается и как Александра, и как Роксолана.

«Чернобровая! Да и Хюррем была из Крыма», «Ну чем не дочь Роксоланы?», «Вау! Блеск! Какой макияж, прямо-таки султанский», «Наша любимая Михримах султан», «Малкочоглу бы пал влюбленный», — пишут фолловеры.

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