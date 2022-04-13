Юрий Лоза: «В русских магазинах Канады еще три года назад запрещали продавать нашу символику!»

По словам музыканта, ненависть к нашей нации на Западе уже давно.

Музыкант Юрий Лоза считает, что российским артистам на данный момент времени лучше не ездить за границу с выступлениями. Ничего хорошего там не будет. По словам певца, в таких зарубежных поездках артисты, прежде всего, работают с представителями диаспор. Но в последние годы все изменилось.

«Когда-то со мной вели переговоры по поводу выезда к разным диаспорам, но сейчас они резко закончились. Потому что украинская диаспора в той же Канаде не дает провести ни одного концерта. Когда я три года назад побывал там, уже тогда наблюдались тревожные тенденции, а в русских магазинах запрещали помещать нашу символику. Недаром в Канаде большая украинская диаспора», — рассказал Лоза Teleprogramma.pro.

Лоза также рассказал, что однажды приехал в Нью-Йорк и спросил, кто находится в зале.

«Мне ответили: «ЧК». А «ЧК» — это Черновцы, Кишинев, Украина и Молдова. А русских там очень мало. Вот и все объяснение происходящему», — добавил музыкант.

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