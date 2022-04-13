«Положительно отношусь»: Михаил Ефремов высказал свое мнение по поводу происходящих в мире событий

Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, отбывает наказание в колонии Белгородской области. Место заключения находится недалеко от границы с Украиной. Артист в курсе всего происходящего в последнее время и поддерживает действия России. Об этом заявил его адвокат Петр Хархорин.

«Я по жизни против любого рода конфликтов. Но я прекрасно понимаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода, и поэтому я положительно отношусь к тому, что происходит сейчас», — цитирует Хархорина «Комсомольская правда».

Добавим, под стражей Михаил Ефремов находится уже почти 22 месяца. Суд приговорил его к 7,5 годам заключения свободы. Ранее сообщалось, что в колонии Ефремов трудится и сильно похудел.

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