«Когда мы будем все вместе, нас невозможно победить»: Григорий Лепс обозначил свою позицию

Певец Григорий Лепс во время концерта на Поклонной горе в музее Победы заявил, что у него, безусловно, есть своя гражданская позиция на происходящие в мире события.

Как отметил Григорий Лепс, правда заключается в том, что россияне должны быть всегда едины. Все русское должно в этом мире сохраниться.

«Государство российское делает свои шаги, мы должны объединить свои силы, в том числе мои коллеги. Когда мы будем все вместе, нас невозможно будет победить». Григорий Лепс

Певец заметил, что каждый должен заниматься своим делом. Его призвание — музыка. При этом он пошутил, что слышал мнения о его способностях петь. У него это неплохо получается, сообщает 5-tv.ru.

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Напомним, что Григорий Лепс — заслуженный артист России. Он один из самых любимых исполнителей на сцене для многих россиян.

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