Дизайнер и художник: как живут и чем занимаются дети Сергея Шнурова

У Сергея Шнурова двое взрослых детей — дочь Серафима и сын Аполлон. Дочь в 1993 году ему родила первая жена Мария Исмагилова.
Сейчас Серафиме 28 лет. Она вышла замуж за петербургского бармена, теперь ее имя звучит так — Серафима Сергеевна Шнурова-Астанина. По стопам отца девушка решила не идти. Она окончила ВУЗ в Санкт-Петербурге и стала графическим дизайнером.
Сыну музыканта Аполлону, названному в честь писателя Аполлона Григорьева, только 20 лет. Его родила вторая жена Шнурова — Светлана Костицына. Известно, что в 2019 году он окончил частную британскую школу Caxton в Валенсии. Один год обучения в ней стоит больше 2 миллионов рублей. На жизнь Аполлон Шнуров зарабатывает тем, что пишет картины на заказ. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Младший наследник Шнура появился на свет в сентябре 2021 года. Мамой стала его 30-летняя жена Ольга Абрамова.
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